Songs Of U2 - The U2 Tribute Show

Tickets @ all stores and location (only during the week)SONGS OF U2 sind eine authentische Tribute Show der irischen Mega-Band und nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch die unzähligen Hits des Originals. Die vier Hamburger bringen dabei den einzigartigen Sound und den Spirit, der die Konzerte von U2 auszeichnet, in Clubs und auf Open-Air-Bühnen.Musik: http://www.songsofu2.de/media.html Sänger Scit kommt dem charismatischen Bono unglaublich nahe und begeistert durch seine großartige Stimme. Till Valentin als „The Edge“ von SONGS OF U2 kann auf seine Erfahrung von über 300 Konzerten mit der U2 Tribute Band „ZOO TV“ zurückgreifen und erzeugt den typischen Gitarrensound des Originals. Dabei wird er an den Drums von Sascha Haeske unterstützt, der viele Jahre als „Larry Mullen“ bei der U2 Tribute Band „2U“ am Schlagzeug saß. Am Bass wird die Band von Jona Rarisch komplettiert, der erst 19 Jahre jung ist.SONGS OF U2 bieten mit einer an das Original angelehnten Licht- und Videoshow und originalgetreuen Bühnenoutfits zu Hits aus der kompletten U2 Historie wie „Sunday, bloody Sunday“, „One“, „With Or Without You“, „Beautiful Day“, „Elevation“ sowohl für eingefleischte U2-Fans als auch für diejenigen, die U2 nur aus den Charts kennen, ein intensives U2-Erlebnis, bewahren dabei jedoch einen eigenen Charakter und Nähe zum Publikum.