Sommerliche Kurzgeschichten von Tove Jansson | Lesung mit Musik am Donnerstag, 22.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Lesung & Musik im Kulturcafé Komm du



"Nur Bauern und Feriengäste gehen über das Moos ..."



Ausgewählte Kurzgeschichten aus " Das Sommerbuch" der finnischen Schriftstellerin Tove Jansson (1914-2001)

mit Angelika Strnad (Lesung) und Lene Clara Strindberg (Gesang)

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeEine klitzekleine finnische Schäre, umgeben von Meer und Horizont... Sophia, ihr Vater und ihre Großmutter verbringen die Sommermonate dort, wo es sich manchmal so anfühlt, als würde die Welt am Horizont enden. Die besondere Beziehung zwischen Großmutter und Enkelin, die Winzigkeit und gleichzeitige Weite der Insel, Gedanken einer klugen, alten Frau und eines fragenden, eigenwilligen Kindes sind Inhalt der kurzen Erzählungen von Tove Jansson. Eine sommerlich-leichte Lesung mit Gesangsimprovisationen zu den Stimmungen der Geschichten, vorgetragen von der Sprachgestalterinund der Sängerin und GesangspädagoginAngelika Strnad (Lesung)Lene Clara Strindberg (Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 Hamburg