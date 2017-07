"So zärtlich war Suleyken" nach Siegfried Lenz | Szenische Lesung mit Kai Helm und Guido Jäger, Do 17.8.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Szenische Lesung mit Musik im Kulturcafé Komm du



"So zärtlich war Suleyken" nach Siegfried Lenz

Die Stimme des Schauspielers Kai Helm gewürzt mit Kontrabass und Gitarre von Guido Jäger

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDer Schauspielerund der Kontrabassisthaben sich der wunderbaren masurischen Kurzgeschichten von Siegfried Lenz angenommen und daraus eine szenische Lesung mit Musik entwickelt. In der weitläufigen Landschaft Masurens erwecken die beiden Künstler die Menschen buchstäblich zum Leben und lassen ihre "unterschwellige Intelligenz", die Außenstehenden zuweilen rätselhaft erscheint, in einem besonderen Licht erscheinen. Die Bewohner des Dörfchens Suleyken und seiner Umgebung zeichnen sich aus durch blitzhafte Schläue, schwerfällige Tücke, tapsige Zärtlichkeit und eine rührende Geduld. Ein Abend, an dem die dem Buch entsprungene kleine Schar uriger Charaktere es vermag, mit Hilfe der genialen Stimme vonund der bewegenden Musik vonunseren schnellebigen Alltag auf's Vergnüglichste zu entschleunigen.Kai Helm (Schauspieler, Sprecher, Comedian)Guido Jäger (Kontrabaß und Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.