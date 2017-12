SKORIE! Folk aus Nordnordwest | Irische, schottische und skandinavische Folklore am Freitag, 5.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Skorie! - Folk aus Nordnordwest

Irische, schottische und skandinavische Folklore

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeIm Repertoire von(schettländisch für Silbermöwe) finden sich Melodien aus Irland, Schottland und Skandinavien mit beeindruckend schönen Walzern, Reels und Jigs aus Shetland und Orkney sowie Hallinge und Polskas aus Norwegen und Schweden. Dazu gibt es Lieder über harte Arbeit, flüchtige Liebe und scharfe Getränke.(Fiddle, Gesang) und(Gitarre, Gesang) sind schon seit langem in der Kieler Folkszene aktiv. Sie gründeten die legendären Bands "Red Herring" und "The Chancers" mit Auftritten und Workshops u. a. beim Tønder-Festival und beim Internationalen Folktreffen Scheersberg.(Fiddle) Wege kreuzten sich mit Vertretern der dänischen und norddeutschen Folk- und Klassikszene, sie spielte mit Musikern von den Shetlands, aus Skandinavien und Amerika.Lena Schneider (Fiddle)Verena Pieper (Fiddle, Gesang)Nils Pieper (Gitarre, Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.