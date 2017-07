SISTER OF KYUSS (Stoner) & MOTÖRIZER (R´n´R)

Tickets @ all stores

Ein illustrer Kreis Hamburger Musiker covert Hits der Urgroßväter des Stonerrocks Kyuss.



Aus einer facebook Idee geboren und einfach so zum Spaß finden sich 2013 Sänger Buschy (Ex- Gutbucket) mit Gitarrist Uwey ( ebenfalls Ex-Gutbucket), Drummer Flash Ostrock ( Ex- Ohrenfeindt, Hellldriver) mit Sven Berger ( Kongo Skulls, Köder auf Barsch) zusammen und stimmen die Gitarren auf Kniehöhe um die Hosenbeine zum Flattern zu bringen. Optimal also, um sich die Gehörgänge richtig durchpusten zu lassen- Welcome to sky valley!

"Man" muss schon eine gewisse Reife haben, um dem Anspruch einer Motörhead Tribute Band gerecht zu werden. Diese drei Musiker erfüllen alle Anforderungen. Seit 2012 zelebrieren Motörizer ihre "Motörhead Tribute Show", um Ihrem größten Einfluss der letzten 35 Jahre den entsprechenden Tribut zu zollen.



Eine Motörizer Show dauert 60 - 90 Minuten und beinhaltet u.a. das komplette Set der legendären "No Sleep 'til Hammersmith" aus dem Jahr 1981. Nach Lemmy's Tod 2015 wird außerdem mit jeder Motörizer-Show das Leben des Ian Fraser Kilmister und die Musik von Motörhead gefeiert, um das Andenken und große Erbe mit Nachdruck zu erhalten. ("... and don't forget us")