SIR und Karl Neukauf | Neue Berliner Chansons am Freitag, 24.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Karl Neukauf und Saskia Inken Rutner (SIR) live

Neue Berliner Chansons

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDer Berliner Schauspielerin und Sängerin, die sich hinter den Letternverbirgt, geht es darum, Geschichten zu erzählen, die hinter die Fassaden schauen, und immer direkt aus ihrem Herzen kommen. Als Allrounder bewegt sichauf seinen musikalischen Streifzügen in einem Spannungsfeld zwischen early Rolling Stones, Hildegard-Knef-Chanson und Rock à la Nick Cave und Tom Waits. In ihren gemeinsamen Konzerten vertiefen und ergänzen sich die Besonderheiten der beiden, vontiefem Timbre zusamtiger Stimme, von seiner Geschichte über die Fahrt mit dem Paternoster zu ihren Songs von durchzechten Nächten. Ein Abend mit sehr persönlichen Texten und viel musikalischer Abwechslung.SIR (Schauspielerin und Sängerin)Karl Neukauf (Gesang, Klavier, Gitarre, Akkordeon, Percussion)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98