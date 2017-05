"Sing your Song": Junge Solisten & Band | Schülerkonzert der Goethe Schule Harburg am Mittwoch, 28.6.2017 um 18 Uhr im Kulturcafé Komm du

Schülerkonzert im Kulturcafé Komm du



Junge Solisten & Band - Sing your Song

Ein Projekt der Goethe Schule Harburg

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeMit solistisch gesungenen Rock- und Pop-Songs bieten Schülerinnen derein vielfältiges Programm von Ballade bis Funk. Die Stadtteilschule weist eine lange Tradition als Kulturschule auf und stellt die Präsentationsorientierung in den Vordergrund, was den Harburger Kulturbetrieb bereits nachhaltig beeinflußt hat. In Zusammenarbeit mit Künstlern, Performern und mit viel Eigenpotential entwickelt sich das künstlerisch-kulturelle Profil der Schule ständig weiter. Die Sängerinnen dieses Abends nehmen an einem Kursus "Solistenensemble" teil.Schüler der Goethe Schule HarburgEintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98