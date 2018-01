Simon Wahl - Gitarrenvirtuose aus Wien | Crossover von Pop, Rock, Hip Hop und Flamenco am Freitag, 16.2.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Simon Wahl - Gitarrenvirtuose aus Wien

Bass Slapping, Percussion, Fingerpicking und Melodiespiel

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende"Ausgefeilte Harmonik, solide Fingerstyle-Technik sowie eine Menge Feingefühl und Fantasie" attestiert das Fachmagazin Akustik Gitarre dem Musiker. Als "One Man Band" verbindet er virtuose Rhythmen mit gefühlvollen Melodien und entwickelt seinen eigenen Stil, ein Crossover von Pop, Rock, Hip Hop und Flamenco. Dabei entlockt er seiner Gitarre so verschiedenartige Klänge, daß man meinen könnte, es seien mehrere Instrumente im Einsatz., der nach einem Konzertgitarrenstudium in Linz als Solokünstler bereits zahlreiche Konzerte im In- und Ausland gab und einige renommierte Musikpreise gewann, spielt auf internationalen Gitarrenfestivals regelmäßig mit Größen wie Adam Rafferty, Thomas Leeb oder Don Ross.Simon Wahl - solo acoustic guitarEintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.