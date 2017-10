SIGN X (Hardrock) Plus: Sammy Barry Unplugged

Tickets @ all Stores availble Ein neuer Sänger, ein paar alte Hasen und ein Haufen geiler Songs!!



SIGN X sind hervorgegangen aus der Hamburger Kultband Châlice, die seit Anfang der 90er 7 CDs veröffentlichten und diverse Shows & Tourneen mit den Rockgrößen Deep Purple, Alice Cooper, Uriah Heep, Saga, Doro, Tesla, Magnum, Steve Lukather uvm. erfolgreich absolviert haben.



2017 beginnt nun eine neue Ära. Nachdem die Band, Sänger Gino Naschke sowie Keyboarder Axel Hoffmann, getrennte Wege gehen, wird unter neuer Flagge die Zukunft in Angriff genommen.



Mit dem Tastentalent Michel Jotzer an den Keyboards und dem Ausnahme-Sänger Sebastian Zierof, den wahrscheinlich einige aus dem Erfolgsmusical "Hinterm Horizont" als Udo kennen, wird nicht nur den Songs von Châlice neuer Wind eingehaucht, sondern auch unter Hochdruck an neuen SIGN X Songs gearbeitet.



Hardrock mit und aus Leidenschaft ist das Gebot, man spürt es in jeder Note und jede Show wird zum Erlebnis.



Ready for some serious ROOOCK experiences?