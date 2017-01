Sem Seiffert: "Tales To Tell" | Folk, Blues und Jazz am Samstag, 21.1.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Sem Seiffert: "Tales To Tell" | Folk, Blues und Jazz

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendeliegt das Reisen im Blut. Ob beruflich als Flugbegleiter oder privat. Was er dabei erlebt, wie etwa auf einer Tour durch Irland und Schottland vor einigen Jahren, verarbeitet er in seinen Songs. Akustisch und zurückhaltend instrumentiert, erzählt er von mystischen, heiteren oder tragischen Begebenheiten. Manchmal kommt auch alles zusammen, wie in dem Song über einen alten Mann, den er in einem schottischen Hostel traf und der immer nur diesen einen Satz sagte: "Have you ever been to Wonder Wonderland?"der Name ist übrigens abgeleitet von seiner Kennung als Flugbegleiter, reist musikalisch zwischen Folk, Blues und Jazz und begleitet sich selbst an der Gitarre.Sem Seiffert (Gitarrist, Sänger und Weltenbummler)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98