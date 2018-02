Seas of Mirth - Nautical Party Prog-folk from Nottingham/UK

Tickets @ all stores and location during the week! !Seas Of Mirth sind eine ansehnliche Crew mit einem variierenden Sound, mariniert im maritimen Bereich, der in diesem Jahrzehnt in Großbritannien und auf dem europäischen Festland für Furore sorgt. Denken Sie an Folk-Instrumente, weltliche Rhythmen, prog-rockige Abenteuerlust und meeresbasierte Songkonzepte. Erwarten Sie viel nautische Dummheit und Theatralik in dieser energiegeladenen Live-Show!Die Seas Of Mirth haben nicht nur einen Flachmann mit gewürztem Rum, sondern auch zwei Alben in voller Länge und zwei EPs. Der letzte davon - "Hark! The Headland Approacheth '(veröffentlicht 2016 von Nottinghams Label' I'm Not From London ') erhielt weltweit überwältigende Kritiken.