Schmarowotsnik: "Nebbichl" | Klesmer und jiddische Lieder am Freitag, 2.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Schmarowotsnik - "Nebbichl"

Klesmer und jiddische Lieder

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeKlesmer, die traditionelle Instrumentalmusik der osteuropäischen Juden, handelt, ebenso wie die jiddischen Lieder, vom Leben - dem ganzen Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. In diese Welt tauchenundein. Wenn sie zu Oboe, Englischhorn und Akkordeon greifen und singen, tun sie das mit einer gebührenden Portion Dreistigkeit, auch Chuzpe genannt. Bei ihnen ist ein jiddischer Blues ebenso zu hören wie eine zweistimmige Schimpftirade oder eine seelenverwandte Melodie aus Skandinavien. Ohne Mikrophone, Noten und Textzettel gestalten die beiden Kieler ihr Musikprogramm; eine unterhaltsame Moderation macht die Inhalte für jedermann verständlich. Alte und neue jüdische Volksmusik - Schmarowotsnik erfüllen jahrhundertealte Traditionen mit Leben!Christine v. Bülow (Oboe, Englischhorn, Gesang)Martin Quetsche (Akkordeon, Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98