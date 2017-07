Saxotones Jazz Quintett | Swingender Jazz: Bop, Cool und Latin am Freitag, 28.7.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Saxotones Jazz Quintett

Swingender Jazz - Bop, Cool und Latin

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDer Name der Band steht für einen besonderen Sound, der wesentlich durch die eher seltene Kombination von Tenor- und Baritonsaxophon geprägt ist. Eine weitere Klangfarbe bringt das Bariton- in Verbindung mit dem Altsax ins Spiel. Unterstützt von einer swingenden Rhythmusgruppe aus Gitarre, Bass und Schlagzeug, bewegt sich die Musik stilistisch innerhalb des klassischen Modern Jazz zwischen Swing, Bop, Cool und Latin. Das Repertoire besteht überwiegend aus Stücken der 1940er bis '60er Jahre, u.a. von Gerry Mulligan, Dizzy Gillespie, Horace Silver und Joe Henderson, es sind aber auch alte Bekannte aus dem 'Great American Songbook' dabei. Unterhaltsame und informative Kommentare runden das Programm ab. Alle Musiker sind seit vielen Jahren in der Hamburger Jazzszene aktiv und bringen einen reichhaltigen Fundus an unterschiedlichsten musikalischen Erfahrungen mit.Max Herr (Baritonsaxophon)Karsten Ettling (Tenor- und Altsaxophon, Klarinette)Swen Enge (Gitarre)Joachim Gerth (Kontrabaß)Till Pape (Schlagzeug)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98