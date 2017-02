Tickets @ all stores



"We are Satan & Deibel and we are from another space" wird es am 28.4. im Marias Ballroom erschallen. Die verrückten Jungs sind wieder in der Stadt! Achtet auf Frauen und Kinder - es werden keine Gefangenen gemacht!



Mit angeheuert und an Bord ist die Crew der Band Seven Seas, Hamburg True Pirate Metal die euch True Pirat Metal um die Ohren hauen werden. Freut euch auf einen entspannten Abend mit lyrischem Liedgut!