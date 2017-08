Sarah Beatty: "Bandit Queen" | Country-Blues und Funky Jazz-Folk aus Kanada am Samstag, 9.9.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Sarah Beatty feat. Peter Horvat

"Bandit Queen" - Country-Blues und Funky Jazz-Folk aus Kanada

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeWereinmal live gesehen hat, weiß die Details und Feinheiten ihrer modernen Folk-Märchen ebenso zu schätzen wie das groovige Soul-Blues-Bauchgefühl, das sie heraufzubeschwören versteht. Kraftvolle Rhythmen, feine Melodien, inspirierende, überraschende Texte und eine unverwechselbare Stimme machen jeden ihrer Auftritte zu einem besondern Erlebnis. Musik, die der Soundtrack für einen Italowestern made in Kanada sein könnte, scharfsinnig, lustig, unverschämt, gefühlvoll, rauh, poetisch -schlüpft in viele verschiedene Rollen: einmal strahlende und unnahbare Heldin, dann wieder verletzlich und über die Untiefen der Existenz nachsinnend. Nach ihrem gefeierten Auftritt im Februar diesen Jahres gastiert die Kanadierin mit ihrem aktuellen Album "Bandit Queen" nun zum zweiten Mal im Harburger KulturcaféSarah Beatty (Gesang und Gitarre)Peter Horvat (Gitarre und Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.