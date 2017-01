Sarah Beatty: "Bandit Queen" | Country-Blues und Funky Jazz-Folk aus Kanada am Samstag, 4.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Sarah Beatty: "Bandit Queen"

Country-Blues und Funky Jazz-Folk aus Kanada

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeNachdem ihr Debütalbum "Black Grammophone" in Übersee für den Hamilton Music Award nominiert und in den Top Ten der National Roots Charts vertreten war, giltin Europa als absoluter Geheimtip. Sie hat die Bühne mit Ani Difranco und Bruce Cockburn geteilt, ist durch ganz Kanada getourt, auf bedeutenden Folkfestivals wie Summerfolk oder Mariposa aufgetreten und hat die USA bis ins Bluebird Café in Nashville, Tennessee mit ihrer Musik begeistert. 2016 hatauch das europäische Publikum in Clubs wie dem Berliner Lido, dem Kölner Gebäude 9 und dem Hamburger Molotow mit ihrem charakteristischen Country-Blues und Funky Jazz-Folk überzeugt. Nun kommt die Kanadierin mit ihrem Anfang 2017 erscheinenden Album "Bandit Queen" erneut nach Europa.Sarah Beatty (Gesang und Gitarre)Peter Horvat (Gitarre und Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98