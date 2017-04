ROCKEFELLER JUNIOR - Singer/Songwriter (Indie/Folk/Rock)

Eintritt freiUrsprünglich als Band gestartet, vollzog sich eine Entwicklung zum Singer/Songwriter-Projekt, unterschiedliche Einflüsse wurden aufgenommen und so entstand eine Mischung aus Indie, Folk und Rock, die gerne mit Lou Reed / Velvet Underground oder Nick Cave verglichen wird.Live wird solo & akustisch getourt, was humorige Ansagen und Geschichten rund um die Songs möglich macht. Ein Abend zwischen Wiener Schmäh, Melancholie und Aufmüpfigkeit.Aber in Wahrheit geht es immer nur um eines: den Song.