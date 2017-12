Das Programm der Rock-Show besteht aus Rock-Klassikern aus den 70ern, 80ern und 90ern.Wichtig ist den Musikern dabei, dass die Songs auch live ganz nahe am Original gespielt werden können, ohne großen technischen Schnickschnack.So klingen Rock-Hymmnen wie Smoke on the Water, Radar Love oder Jump beeindruckend authentisch. Ebenso wird Songmaterial von Bon Jovi und Robbie Williams handwerklich gekonnt und mit viel Leidenschaft auf die Bühne gebracht.bieten perfektes Handwerk und eine mitreißende Rockshow, so dass bereits nach wenigen Songs der Funke überspringt und eine Rockparty gefeiert wird.ROCK DEPARTMENT existieren in dieser schlagkräftigen Formation seit 2002 und haben in dieser Zeit das Publikum bei diversen schweißtreibenden Konzerten von ihrer Spielfreude und der Virtuosität der gestandenen Musiker überzeugt.Rock Cover von AC/DC, Blues Brothers, Brian Adams, Bon Jovi, Deep Purple, Gary Moore, Joe Cocker, The Police, Robbie Williams, Toto, Whitesnake, Van Halen, ZZTop und vielen anderen!