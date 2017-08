Roast Apple Akustik-Duo | Pub-Klassiker und Eigenkompositionen am Freitag, 1.9.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Roast Apple Akustik-Duo

Pub-Klassiker und Eigenkompositionen

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeSeit mehr als fünf Jahren stehen(2. v. li.) und(li.) bereits als Sänger und Gitarrist der Indie Pop-Bandauf der Bühne. Darüber hinaus bespielen die beiden seit einiger Zeit zu zweit kleinere Lokalitäten mit einem ausgewählten Akustikprogramm. Hier treffen Klassiker von den Beatles, Stones und Eagles über Oasis bis hin zu modernen Chart-Erfolgen von Foster the people oder Avicii auf Eigenkompositionen im entspannten Singer-Songwriter-Style. Natürlich darf der eine oder andere-Song nicht fehlen und wird in einer ganz besonderen Unplugged-Version präsentiert. Ein Abend, an dem gelacht, mitgesungen und -getanzt oder auch "nur" entspannt ein Bierchen zur Musik getrunken werden kann.Finn-Bo Lorenzen (Gesang, Gitarre)Lukas Christiansen (Gitarre, Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.