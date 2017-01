RISIN´CIRCLE (Hardrock) Supp: INSURED (Hardrock)

Risin' Circle



Mit dem Ziel die Rockmusik der 70er Jahre wiederzubeleben, entwickelte sich das ursprünglich als Studioprojekt geplante Vorhaben zu einer Band. Es entstanden 12 großartige Songs, welche Risin´ Circle unter dem Albumtitel „Nothing left to lose“ am 20.05.2016 veröffentlichen werden. Die Band ist in der klassischen Besetzung legendärer, englischer Rockbands dieser Epoche besetzt (Vocals, Guitar, Hammond-Orgel, Drums und Bass).



Das Album von Risin´ Circle zeichnet sich aus durch interessante, melodische und kraftvoll-rockige Kompositionen. Live überzeugt die Band durch Leidenschaft und Improvisationstalent, so daß jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis wird. Wir sehen uns auf den Bühnen dieser Welt!

___________________________________

INSURED



Ja! Wer diese Band live erlebt muss versichert sein! Knallharter Kickass-Rock wird geboten und gelebt - auf der Bühne, aber vor allem auch vor der Bühne! Es gibt ordentlich auf die Ohren. Wenn Drummer Oli in die Felle haut, Basser Martin seinen Groove beisteuert und die Gitarre einsteigt, dann geht es ab.



Sänger Holger wird als die männliche Antwort auf Helene Fischer gehandelt und bis auf seine Optik und seine Figur könnte er ein perfektes Double sein (na ja und bis auf die Stimme). Unser Gitarrist Pinky-Chris (auch Prosecco-Chris genannt) wirft seine Riffs in die Songs und sorgen für das nötige Wohlfühlgefühl jedes Rock-Fans.