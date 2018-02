Ride Lonesome | Underground, 60er Jahre Folk, Alternative-Country und Old Time Music am Freitag, den 9.3.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Ride Lonesome

Underground, 60er Jahre Folk, Alternative-Country und Old Time Music

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 ist die Gruppe zu einer der aktivsten und eigenständigsten Folkbands in Hamburg geworden. Der Sound ist geprägt von Autoharp-Flächen, traumhaft präzisen Country-Licks und Slides der Gitarre, einem weichen, verspielten Bass, federnder Mandoline und atmosphärischen Violin-Ornamenten. In den klaren, kraftvollen und schwermütigen Kompositionen vereinen sich 60er Jahre Folk, Alternative-Country und Old Time Music, gefiltert durch über 25 Jahre Erfahrung im musikalischen Underground, zu einem aus der Zeit gefallenen Song-Kosmos.

Thomas Piesbergen (Songwriting, Gesang, Autoharp, Mandoline, Mundharmonika)
Gerhard Eising (Geige)
Mike Jokers (Gitarre)
Michael Steen (U-Bass)