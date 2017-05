Reidar Jensen: "Finest Acoustic Poetry" | Folk Rock am Freitag, 9.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Reidar Jensen | Finest Acoustic Poetry - Folk Rock

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDer aus Norwegen stammende Singer/Songwriterpräsentiert poetische Texte, in die er seine gesammelte Lebenserfahrung einfließen ließ. Mit rockigen Elementen gewürzt, hält seine "Finest Acoustic Poetry" so manche überraschende Entdeckung bereit, denn die Themen sind so facettenreich wie das Leben selbst. Alltagsprobleme, aber auch die grossen gesellschaftlichen Ereignisse haben im Repertoire ihren Platz gefunden und zeigen Liebhabern von handgemachter akustischer Musik die ganz persönliche Sichtweise eines Künstlers, der bei aller kritischer Auseinandersetzung die Fähigkeit zum Träumen nicht verloren hat. Seine musikalischen Wurzeln siehtbei James Taylor, Arlo Guthrie und Leonard Cohen.war 2015 und 2016 mehrfacher Preisträger beim Deutschen Rock und Pop Preis und beim UK Songwriting Contest.Reidar Jensen - solo (Gesang und Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98