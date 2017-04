REBELLIOUS SPIRIT - New Horizons Tour (Crossover Rock) Plus Special Guests

Tickets @ all stores



Rebellischer, härter und moderner, so zeigen sich Rebellious Spirit auf ihrem dritten Album „New Horizons“.



Nach ihren Alben „Gamble Shot“ (2013) und „Obession“ (2014) und zahlreichen Touren, u.a. mit Axel Rudi Pell, W.A.S.P., Freedom Call oder Bonfire sowie Festival Auftritten zeigt sich die Band im Jahr 2017 deutlich gereift und konnte auf dem neuen Album in Punkto Härte und musikalischer Bandbreite nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen.



Neue Einflüsse, die deutlich hörbar an Bands wie Avenged Sevenfold, Disturbed oder In Flames erinnern, werden gekonnt in den eigenen Sound integriert und lassen viel Raum für individuellen Stil und Experimentierfreudigkeit. So bewegen sich die Songs des Albums zwischen Alternative-Rock, Metal mit Core Einflüssen, und klassischem Rocksound so souverän, ohne dass Melodie und Komposition dabei einer puren Effekthascherei zum Opfer fallen.



Dabei versteht es die Band einen abwechslungsreichen Wall-of-Sound zu erschaffen, der sich nicht selten in episch-hymnischen Refrains zu entladen vermag und von Sänger Jannik’s kraftvollem und nicht minder gefühlvollen Gesang getragen wird. Zweifelsfrei wird die Band die frische Kraft der neuen Songs auch auf der Bühne entfalten können. So wird die Band nach einigen Festivals im Sommer auf eine ausgiebige Headliner Tour im Herbst gehen und mit dem neuen Album im Gepäck sicher neue Horizonte erobern können.