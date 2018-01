Razzmattazz - Hardrock ! Plus Special Guests

Tickets @ all storesRAZZMATTAZZ ® (sprich: Räsmatäs) ist wohl die Hard-Rock-Entdeckung der Clubszene. Erst 2010 gegründet, begeistern die Jungs bereits das Publikum quer durch Süddeutschland. Wer auf den Sound von AC/DC, ZZTop und Accept steht wird bei dieser erstklassigen Band voll auf seine Kosten kommen.Die energiegeladenen Eigenkompositionen haben Hitqualitäten und immer ist der pumpende und fette Groove der Rythmsection der Grund für ein mitgehendes Publikum. „RAZZMATTAZZ ® knallt einfach auf die Zwölf“. High-Voltage-Rock ´n Roll trifft es wohl am ehesten was den Konzertbesucher erwartet. Nicht nur banal und laut, sondern vor allem packend und groovend. Eine klasse Hardrock-Band mit einer klasse Setlist.