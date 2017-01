Rätoromanische Musik live in Harburg

"Veta Gloriusa" | Singer-Songwriter World/Jazz"

An einem Montag (16.1.2017), einem für das Kulturcafé Komm du ungewöhnlichen Konzerttag, stellen die musikalischen Freigeister aus Graubündenundihr soeben erschienenes zweites gemeinsames Album vor. Stimme, Gitarre und Kontrabaß sind der Schlüssel zu einem intimen, melancholisch-magischen und zugleich dynamischen Erlebnis. Aus einer geballten Vielfalt an Einflüssen kristallisieren die eigenwilligen Künstler, die aus der Musikszene ihrer Heimat nicht mehr wegzudenken sind, einen völlig eigenständigen, ausgesprochen vielfältigen Musikstil heraus, der die Zuhörer über sprachliche Grenzen hinaus in seinen Bann schlägt. Los geht's um 20 Uhr.Pascal Gamboni (Gesang und Gitarre)Rees Coray (Kontrabaß)12.01.2017 DE - Bamberg, Freiraum13.01.2017 DE - Bad Frankenhausen, Panorama Museum14.01.2017 DE - Solingen, Pub Tom Bombadil15.01.2017 DE - Berlin, Nussbreite16.01.2017 DE - Hamburg, Kulturcafé Komm du18.01.2017 DE - Köln, Die Lichtung19.01.2017 DE - Aalen, Frapé20.01.2017 AT - Salzburg, Plan BKulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgPlatzreservierung per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder E-Mail: kommdu@gmx.deEintritt frei / Hutspende