Puppentheater "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke" | für Kinder ab 2 Jahren am Samstag, 20.1.2018, um 12 Uhr im Kulturcafé Komm du

Puppentheater für Kinder ab 2 Jahren im Kulturcafé Komm du



"Kollin Kläff und die Glitzerschnecke" / Puppentheater von und mit Maya Raue

Vorschau auf die nächsten Puppentheatertermine im Komm du:

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: 5 Euro/Person - Kinder zahlen ab 2 JahrenDer sonst so hilfsbereite Hundbekommt diesmal selber Unterstützung - von dem melancholischen Schneckenmädchen Chantal, dem man so etwas eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Mit ihrer Hilfe überstehenund seine Freunde eine stürmische Nacht, nur der mürrische Papagei wird ordentlich durch die Luft gepustet. Am Schluß gibt es eine glitzernde Überraschung für Chantal und die Kinder als Dankeschön. Strahlend beendet sie die Geschichte mit einem Monolog: "Ich bin eine Glitzerschnecke! Mein Herz pocht kecke, kleine Sprünge vor Freude und das heute Leute, wo das Gewitter war und die Sonne nie da! Ich fand neue Freunde, obwohl ich viel weinte. Ich konnte sogar helfen, indem ich schleimte."Lebendiges Puppentheater zum Anfassen, es darf mitgesungen, mitgelacht und mitgemacht werden. Nach der Vorstellung können die Kinder Fragen stellen, von eigenen Erlebnissen berichten und mit den Puppen spielen.Nach dem Puppentheater (ca. 40 Minuten Spielzeit) können die Kinder sich vom Weihnachtsmann verabschieden und ihm ihre Wünsche erzählen.Das Puppentheater beginnt um 12:00 Uhr - Einlaß eine halbe Stunde vorher.Platzreservierung per Telefon: 040 / 57 22 89 52oder E-Mail: kommdu@gmx.de12 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"15 Uhr - "Kollin Kläff und der gestohlene Zauberstab"12 Uhr - "Kollin Kläff und der freche Drache Blitz"15 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"12 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"15 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"12 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"15 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"10-17 Uhr - Puppenspiel Workshop für alle die Lust haben, mal selbst die Puppe in die Hand zu nehmen.Weitere Informationen unter:***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.