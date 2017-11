Puppentheater "Kollin Kläff und der Weihnachtsmann" | für Kinder ab 2 Jahren am Samstag, 16.12.2017, um 12 Uhr im Kulturcafé Komm du

Puppentheater für Kinder ab 2 Jahren im Kulturcafé Komm du



"Kollin Kläff und der Weihnachtsmann"

Puppentheater von und mit Maya Raue

Vorschau auf die nächsten Puppentheatertermine im Komm du:

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: 5 Euro/Person - Kinder zahlen ab 2 JahrenEigentlich weiß der Weihnachtsmann ganz genau, was die Kinder sich zu diesem Fest wünschen, denn ihre Wunschzettel landen schließlich alle bei ihm am Nordpool. Leider geht dieses Jahr alles drunter und drüber und so bittet er, die Wunschzettel aus Hamburg einzusammeln. Alleine kanndiese Aufgabe aber nicht bewältigen - Teamarbeit ist gefragt. Zusammen mit Kalle Knall, einem ziemlich unerzogenen und verfressenen Hund, macht er sich auf den Weg, um die Wunschzettel der Kinder zum Nordpol zu bringen. Doch nicht alles klappt wie geplant. Es wird falsch gesungen, falsch gereimt und sogar das Zaubern ist zur Weihnachtszeit besonders schwierig, wie die kleine Fee Fefafifo feststellen muß.Nach dem Puppentheater (ca. 40 Minuten Spielzeit) können die Kinder sich vom Weihnachtsmann verabschieden und ihm ihre Wünsche erzählen.Das Puppentheater beginnt um 12:00 Uhr - Einlaß eine halbe Stunde vorher.Platzreservierung per Telefon: 040 / 57 22 89 52oder E-Mail: kommdu@gmx.de12 Uhr - "Kollin Kläff und der Weihnachtsmann"15 Uhr - "Kollin Kläff und der Superkleber"12 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"15 Uhr - "Kollin Kläff und der gestohlene Zauberstab"12 Uhr - "Kollin Kläff und der freche Drache Blitz"15 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"12 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"15 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"12 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"15 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"10-17 Uhr - Puppenspiel Workshop für alle die Lust haben, mal selbst die Puppe in die Hand zu nehmen.Weitere Informationen unter:***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.