Es ist soweit, die Weihnachtszeit. Darum begrüßen wir euch zu unserem Psylichtabend, an dem es schönsten Psytrace/ Fullon von folgenden Dj's um die Ohren gibt und angenehme Lichtblicke und optischen Augenschmaus von den liebenswerten Dekoteams.Wir freuen uns euch bei bester Laune begrüßen zu dürfen und mit euch einen traumhaften, tanzreichen Abend zu genießen.Bringt gute Laune mit, aber keine Sorge wir haben sonst auch jede Menge davon, seid einfach da, seid einfach ihr, so kann es nur schön werden!See u on the dance floor, flofröhlich.LINEUP :Dj Manawizard https://www.facebook.com/djmanawi?fref=ts Dj Karanja https://www.facebook.com/djkaranja Dj Whirlwind https://www.facebook.com/alex.mumm.9?fref=ts + ÜberraschungsaktDeco & Licht :Pan optica https://www.facebook.com/sash.simon.79 Arte Corvi https://www.facebook.com/arte.corvi/?fref=ts LichtBlickFangEintritt: 10€