FolkRock / PopDie, in den Wirren des 21. Jahrhunderts aufgewachsenen, sehr attraktiven drei Jungs Jakob, Malte und Pascal suchten Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Nach deren Entdeckung und der daraus resultierenden Langeweile, begannen sie ihrem Überdruss durch Musik Ausdruck zu verleihen.Mit Prohn & Spott kombinieren sie Folkrock mit einem Einschlag Britpop und einer Priese dreistimmigen Gesangs und erhalten einen explosiven, tanzbaren Sound, der in die Beine fährt und die Mundwinkel anhebt! Dies gelingt den Musikern, die ihre gemeinsamen Wurzeln in der Straßenmusik gefunden haben, in der intimen Atmosphäre eines Cafés oder Wohnzimmerkonzerts genau so wie in Clubs vor tobendem Publikum!** EINTRITT FREI | SAMMLUNG FÜR MUSIKER **