Prohn & Spott | Tanzbarer Folkrock mit Britpop-Einflüssen am Freitag, 27.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Prohn und Spott

Tanzbarer Folkrock mit Britpop-Einflüssen

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDie Bandlegende - wie alles begann: Drei in den Wirren des 21. Jahrhunderts aufgewachsene Harburger Jungs namensundsuchten Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Nach deren Entdeckung und der daraus resultierenden Langeweile begannen sie, ihrem Überdruß durch Musik Ausdruck zu verleihen. Mitkombinieren sie Folkrock mit einem Einschlag Britpop sowie einer Prise dreistimmigen Gesangs und produzieren so einen explosiven, tanzbaren Sound, der in die Beine fährt und die Mundwinkel anhebt! Das gelingt den Musikern, die ihre gemeinsamen Wurzeln in der Straßenmusik gefunden haben, in der intimen Atmosphäre eines Cafés oder Wohnzimmerkonzerts ebenso wie in Clubs vor tobendem Publikum. Die drei haben Potential: Eine junge Band, auf deren weitere Entwicklung man gespannt sein darf.Jakob Prohn (Gesang und Gitarre/Bass)Malte Langenbeck (Gesang und Bass/Gitarre)Pascal Brunet (Gesang und Schlagzeug)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98