Premierenlesung: "Flucht ins Viertel" (Kriminalroman) | Autorenlesung mit Cord Buch am Do 4.5.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Premierenlesung im Kulturcafé Komm du



Cord Buch: "Flucht ins Viertel" (Hamburg-Krimi)

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeEnde März 2013 erreichen 300 Flüchtlinge aus Lampedusa kommend Hamburg. Die Erlebnisse dieser Gruppe bilden den Hintergrund des fiktiven Kriminalromans von, der, wie sein Erstling "Mord im Viertel", in der Hamburger Schanzenszene spielt. Als der Sprecher der Gruppe brutal ermordet wird, sucht nicht nur Hauptkommissar Jensen nach dem Mörder, sondern auch die engagierte Journalistin Nele und Freunde des Opfers. Die Flüchtlinge finden Unterschlupf in einer Kirche. Trotz großer Solidarität von außen ist das Leben auf engem Raum kompliziert und führt zu Reibereien. Freunde des Toten zeigen Nele das Foto eines Verdächtigen, kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Haben die Flüchtlinge sich gerächt? Wenig später erhält Nele einen Erpresserbrief. Doch um aus dem Fall auszusteigen, ist es bereits zu spät. Als auch noch ihr Sohn in große Gefahr gerät, ist sie zu jeder Verzweiflungstat bereit. Jetzt liegt es an Jensen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein ...Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98