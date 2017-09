Planet Pluto | Deutschsprachige Singer/Songwriter-Musik und dynamischer Indie-Rock am Freitag, 6.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Planet Pluto

Deutschsprachige Singer/Songwriter-Musik und energiegeladener Indie-Rock

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDie im Zuge eines Abschlußprojektes an der Pop Akademie Hamburg gegründete Bandum den Songschreiber und Sängerfühlt sich auf kleinen und großen Bühnen zuhause. Mit ihrer Kombination von wohnzimmerkompatibler deutschsprachiger Singer/Songwriter-Musik und energiegeladenem Indie-Rock haben die fünf Musiker eine Ausdrucksform gefunden, die sie unverwechselbar macht. Ihr Motto ist "Auf dem Weg" zu sein, was sich auch in den Texten der Gruppe niederschlägt. In den letzten drei Jahren spielte die Hamburger Band über 100 Liveshows in Norddeutschland und brachte zwei bemerkenswerte Alben heraus.Alex Kallenberg (Gitarre und Gesang)Corinna Hoff (Piano und Gesang)Pascal Schmitt (Gitarre)Jan-Michael Rogalla (Bass)Clemens Wittke (Drums)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98