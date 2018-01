Piano-Bajan Duo Elena & Waldemar Keil | Musical & Filmmusik, Tango, Ragtime und Klassik

Konzert im Kulturcafé Komm du



"Piano-Bajan Duo" Elena und Waldemar Keil

Musical- und Filmmusik, Tango, Ragtime und Klassik

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDer Wirkung von Musik kann sich kaum jemand entziehen. Sie weckt die unterschiedlichsten Emotionen, löst Erinnerungen aus, erzählt Geschichten, läßt Probleme vergessen und bringt Menschen zusammen, verbindet Generationen und Kulturen. In dieser Tradition steht das Piano-Bajan Duo von(Piano) und(Bajan/Knopfakkordeon). Beide haben ihr Instrument an renommierten Hochschulen in der ehem. Sowjetunion studiert und leben seit vielen Jahren für ihre Musik. Auf der Bühne befinden sie sich in einem permanenten Dialog, der ihren einfallsreichen, stilistisch fein aufgearbeiteten Arrangements Farbe und Spannung verleiht. Zu ihrem Programm gehören nicht nur klassische Werke, sondern auch Tangos, Filmmelodien und Evergreens.Elena Keil (Piano)Waldemar Keil (Bajan/Knopfakkordeon)