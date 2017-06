Phoenix-Viertel Fest vor den Toren Marias Ballroom

Marias Ballroom präsentiert :



Das Familien- und Freundefest im Herzen des Phoenix-Viertels



2 Tage Spass und LiveMusik im Phoenix-Viertel



18.08.2017 von 17.00 bis 23.00 Uhr



19.08.2017 von 12.00 bis 24.00 Uhr





Für die Kleinen :

Hüpfburg ( Fr. + Sa.), ab Sa. Goldwaschen, Hufeisen werfen, Kinderschminken vom Löwenhaus und Gewinne



Für die Großen :

Open Air Bühne mit Live Musik & mehr, Grill- und Cafestation, Getränkewagen, Kunsthandwerk, Flohmarkt und viele Tische und Bänke laden zum gemütlichem Verweilen ein.





Hier das musikalische Programm für Freitag, den 18.08.2017:



17.00 - 17.30 Eiko Novelle

17.45 - 18.45 Dennis Adamus

19.15 - 20.00 Châlice

20.30 - 21.30 Die Gäste

21.45 - 23.00 Sons of Settlers



Und hier das musikalische Programm für Samstag, den 19.09.2017:



14.00 - 15.00 Ballroom Karaoke All Stars

15.15 - 16.00 Matthias Eike

16.15 - 17.00 Peter Sebastian

17.15 - 18.00 Eiko Novelle

18.15 - 19.15 Frollein Motte

19.30 - 20.15 Sammy Barry

20.30 - 22.00 Sons of Settlers (Südafrika)

22.00 Ende Strassenfest Open Air, dann ab 22.15 im Ballroom 3Wishes

22.15 - 24.00 Three Wishes



Vielen Dank an unsere Sponsoren und Unterstützer:



Stadteilgremium Phoenix, Coca Cola, Astra, Word&Webdesign, Fritzcola, Sommersby, Wittenseer und Maler Grigo