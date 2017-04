PETER SEBASTIANs - SCHLAGER-CLUB-TOUR ! Gäste: Mathias Eike, Vida Bueme und Kult Dj Sönke

50 Jahre lang besteht nun das „Gemeinnützige Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der SV Polizei von 1920 E.V.“. Seit 30 Jahren fungiert der Hamburger Sänger und Entertainer PETER SEBASTIAN als stets aktiver Botschafter desselben und vor zehn Jahren rief dieser, mit Unterstützung von Freunden und Mentoren, den „Förderkreis zugunsten unfallgeschädigter Kinder e.V.“ ins Leben – damit Kinderaugen wieder lachen können!



Aus Anlass dieser drei runden Jubiläen gibt es die „SCHLAGER-CLUB-TOUR“ mit Peter Sebastian, bei der sich auch charmante Kollegen die Ehre geben, mit dabei zu sein.



Der in Hamburg-Harburg ansässige Entertainer und Produzent, der seit über 30 Jahren mit anspruchsvollen Schlagern mit Chanson-Attitüde, spritzigem, tanzbaren Popschlager und Disco-Fox und zig aufgefrischten Covertiteln überaus erfolgreich durch die Lande tourt und sich immer wieder auf den höchsten Rängen der Rundfunk- und Internetradio-Charts wiederfindet, will sein Publikum mit seinem Liveprogramm im Halbplaybackverfahren, im MARIAS BALLROOM begeistern. Er wird also seine großen Erfolge, wie „Du Schwarzer Zigeuner“, „Ich wollte Leben ohne dich“, Santo Domingo“, „Junge, komm bald wieder“ oder „Damit kann ich leben“ ebenso zur Aufführung bringen, wie aktuelle Radiohits der Sorte „Schockverliebt“, „Ich lass mich überraschen“, „Kein Meer ist zu tief“, „Was soll ich ganz allein mit unserm Stern“ und viele, viele mehr.



Freuen Sie sich auch auf seine Kollegen, die im Marias Ballroom am 12.05.2017, für ein abwechslungsreiches und zusätzliches Programm sorgen werden.



Dabei sind sind:



MATTHIAS EIKE – ein charmanter Jungkollege, der nicht nur mit seiner aktuellen Aufnahme „Wovon Träumst du denn in seinen Armen“ überzeugt, sondern mit einem abwechslungsreichen Partyprogramm unterhält.



VIDA BUEME - als stetiger Gastgeber der Karaoke-DeLuxe-Show im Marias Ballroom, wird Vida mit Spaß an der Verwandlung, Witzigkeit und Freude die Gäste überraschen.



KULT DJ SÖNKE – versteht es immer wieder aufs Neue, die richtige Tanz- und Unterhaltungsmusik beizusteuern.



Seinen auch Sie mit Herz bei dieser SCHLAGER-CLUB-TOUR einfach dabei!