Peter Sebastian & Friends - Night before Christmas - Eine schöne Schlagerbescherung

Es beschert Euch Euer Gastgeber Peter Sebastian einen bunten Abend mit vielen Highlights, Künstlern und Dj.



Kult Dj Sönke stimmt den Abend mit neuen und alten Schlagern ein und versüßt Euch die Pausen. Peter Sebastian wird Euch durch den Abend begleiten, Geschichten erzählen, seine super Hits singen und bringt tolle Gäste mit :



Leticia - Die kubanische Perle:

Wer die zierliche Sängerin Leticia, die seit 1996 in Deutschland zuhause ist, auf der Bühne erlebt, ist von ihr fasziniert. Leticias kubanisches Temperament, ihre unverwechselbare Stimme und ihr tänzerischer Hüftschwung begeistern nicht nur hierzulande das Publikum.



Vida Bueme - Die travestie Schlagerprinzessin:

Seit nun mehr als 20 Jahren macht Vida Bueme Travestie,hauptsächlich für private Veranstalltungen. In diesem Jahr erreichte Vida Bueme beim Travestienachwuchs-Wettbewerb im Cabaret Pulverfass den 4.Platz . Spaß an der Verwandlung,Witzigkeit und Freude Menschen zu unterhalten, das liegt bei ihr ganz Vorne. Spass und Unterhaltung wird garantiert !



André Parker - Sänger und Liedermacher:

Seit 1991 veröffentlichte André Parker diverse Maxi- und eine LP-CD im Genre deutschsprachiger Schlager. Außerdem war er als Komponist und Textdichter für Künstler wie: Wolfgang Sauer, Tina Rainford, Peter Sebastian, Margot Schöneberndt, Christa Haas und die First Ladys tätig. Er komponierte und produzierte die erste Hymne des VfB Lübeck. 1996 arbeitete André Parker mit dem ZDF für die Neuauflage des Showklassikers Dalli Dalli im Bereich der Prominenten-Besetzung für mehrere Folgen zusammen.



Matthias Eike - Junger Stern am Schlagerhimmel:

MATTHIAS EIKE ist seit fünf Jahren hobbymäßig als Sänger tätig, er ist gelernter Verkäufer und arbeitet hauptberuflich in der Textilien- und Modebranche. Seine Stimme ist als zärtlich-intensiv zu bezeichnen, was seiner Aufnahme ein ganz besonderes Flair verabreicht.



Ingo Brandenburger - Pop und Schlagersänger:

Musik hat Ingo Brandenburger schon immer begeistert und somit konnte er im Laufe seines Lebens in diversen Rock und Popbands , A-Capella Gruppen und nicht zuletzt als Solokünstler auf den Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz seine Talente präsentieren. Fernsehauftritte bei SAT1 , HAMBURG1 Fernsehen, OLDENBURGTV runden seine wirklich überzeugende Arbeit ab.