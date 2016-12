Pascal Gamboni & Rees Coray: "Veta Gloriusa" | Singer-Songwriter World/Jazz am Montag, 16.1.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Pascal Gamboni & Rees Coray

"Veta Gloriusa" ... Singer-Songwriter World/Jazz

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendePoetisch, frech, verwurzelt und enorm vital klingt die rätoromanische Musik des Singer-Songwritersund des JazzbassistenImstellen die musikalischen Freigeister ihr soeben erschienenes zweites gemeinsames Album vor, das eine konsequente Fortsetzung ihres Werkes ist. Stimme, Gitarre und Kontrabaß sind der Schlüssel zu einem intimen, melancholisch-magischen und zugleich dynamischen Erlebnis. Aus einer geballten Vielfalt an Einflüssen kristallisieren die eigenwilligen Künstler, die aus der Musikszene ihrer Heimat nicht mehr wegzudenken sind, einen völlig eigenständigen, ausgesprochen vielfältigen Musikstil heraus, der die Zuhörer über sprachliche Grenzen hinaus in seinen Bann schlägt.Pascal Gamboni (Gesang und Gitarre)Rees Coray (Kontrabaß)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98