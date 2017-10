"Ost-Erfahrung" - Per Rad von Bochum zum Baikalsee in Sibirien und zurück | Bildervortrag von Nicola Haardt am Donnerstag, 9.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Lesung/Vortrag im Kulturcafé Komm du



"Ost-Erfahrung"

Per Rad zum bis Baikalsee in Sibirien und zurück

Ein Bildervortrag von Nicola Haardt

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeLange war es nur ein Traum, aber dann packtihr Fahrrad und fährt los - immer gen Osten. Ihr Ziel ist der Baikalsee, mehr als 6.000 km Luftlinie von der Heimat entfernt. Ein halbes Jahr lang radelt sie durch Osteuropa, das Baltikum und Russland, bis sie den Baikal erreicht. Überwältigt von ihren Eindrücken entscheidet sie spontan, in Sibirien zu überwintern. Am Ende istanderthalb Jahre unterwegs, legt 20.000 km auf dem Rad zurück. Sie erlebt Abenteuer zwischen einsamer Lagerfeuerromantik und unglaublicher Gastfreundschaft, badet im sibirischen Winter in einem Eisloch und übersteht die unerträgliche Hitze in der Wüste Usbekistans. Dabei lernt sie einen Osten kennen, der so ganz anders ist als das Bild Russlands, das uns immer wieder vor Augen geführt wird. Persönlich und humorvoll beschreibteindrucksvolle Begegnungen und nimmt ihre Zuhörer mit auf eine außergewöhnliche Reise.Nicola Haardt (Weltreisende per Rad und Autorin)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98