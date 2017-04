Open Stage

Singer & Songwriter, Rock & Pop, Irish Folk und mehr sind bei uns an zwei Mittwochs im Monat ab 20 Uhr herzlich willkommen. Wir stellen unsere Bühne für alle zur Verfügung, die schon immer auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen wollten und ihre Lieder einem Publikum vorspielen und -singen wollten und keine Gelegenheit dafür hatten.



Wir, das The Old Dubliner - Irish Pub in der Lämmertwiete, bieten Euch nun diese Möglichkeit.

Kommt vorbei, stöpselt Eure Gitarre ein, stimmt Eure Kehle und los gehts.



Ihr seid Live on Stage.



Für weitere Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.

phone: 040 77 11 04 45

mail: info@olddubliner.de

www.facebook.com/olddubliner