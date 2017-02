OHRENPOST - EP Release Tour 2017 ! Special Guest – Chris Werner (Frontmann/Kuult)

Tickets @ all stores



Erfrischend unkompliziert klingt die Musik des Münsteraner Pop-Duos Ohrenpost, das jetzt mit seiner neuen EP „groß,laut,frei“ im Gepäck auf Tour geht.



Eingängig, mit scheinbarer Leichtigkeit aber doch mit der nötigen Tiefe zeugen die sechs neuen Songs von einer starken popmusikalischen Weiterentwicklung des Duos. Das sah so auch auch die deutsche Pop-Stiftung und nominierte die beiden Damen im Dezember 2016 für das Finale des DEUTSCHEN ROCK & POP PREISES.



Als Support-Act für SHARRON LEVY, KUULT und BOLLMER haben sie schon etliche Tourkilometer auf dem Buckel. Mit der Tour zur neuen EP und einer exklusiven Clubtour (ESSEN, KÖLN, HAMBURG) kommen noch ein paar Kilometer hinzu!



OHRENPOST sind:

Christin Koll und Sarah Schäfer

________________________________

Chris Werner ist Frontmann der Essener Pop-Band KUULT die bei Spotify und Youtube eine feste Größe ist. Als Support-Act für GLASPERLENSPIEL, ALEXANDER KNAPPE, WINCENT WEISS oder MAX GIESINGER hat sich KUULT in den Liveclubs der Republik stark etabliert.



Als „Special Guest“ steht CHRIS am 6. Mai in „Marias Ballroom“ zusammen mit dem Pop-Duo OHRENPOST aus Münster auf der Bühne. Dort wird er sowohl seine herausragende Livequalität als auch seine Fähigkeiten als Komponist und Arrangeur unter Beweis stellen. Wie sein Programm genau aussehen wird und wer ihn an diesem Abend musikalisch begleitet hält er noch unter Verschluss.