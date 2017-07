NIRVANA TRIBUTE BAND - RED MEDICIN ! Plus: LOS MUERTOS MUCHACHOS - PartyCoverRock

Tickets @ all stores



1994. Die Nachricht vom Freitod des Frontmannes Kurt Cobain der Grunge-Band Nirvana im April 1994 schockierte und überraschte die Musikszenerie der Welt. Daraufhin stürzten viele Begeisterte und Fans in Depression.



Zweiundzwanzig Jahre später fassen drei Musiker aus dem Erzgebirge den Entschluss, …aus einer Jamsession heraus die Songs der Band Nirvana noch einmal auf die Bühne zu holen. Schon zwei Monate nach ihrer Gründung nehmen sie ihr erstes Promo-Tape auf und erarbeiten sich in Kleinarbeit ein vergleichbares Klangbild der Grunge-Legende. Ebenfalls im Winter 2016 wagen sich die drei ins Rampenlicht für einige Akustik-Konzerte in Plauen, Adorf und Auerbach. Aus diesem Anlass haben sie sich für den Namen „Nirvana Tribute Band“ entschieden.



Eine röhrige Stimme, eine kratzende Gitarre, ein fuzziger Bass und ein rockiges Drum hallen auf den kleinen Bühnen verschiedener Cafés, Bar´s und auf kleinen Festen. Die Nirvana-Tribute-Band lebt auf – somit ebenfalls ein Teil von Nirvana.

________________________________

Los Muertos Muchachos - Eine chaotische Rock Coverband aus längst vergangener Zeit. Gegründet wurde die Band nämlich schon 1848 in Death Valley.



Nach einer unendlich langen Pause sind sie im Jahr 2007 aus ihren Gräbern hinaufgestiegen, um der Welt den Rock n Roll zurückzubringen. Wer auf einen außergewöhnlichen Mix aus Rock-Klassikern, sowie eine ausgefallene Show steht, sollte auf jeden Fall dabei sein. VIVA LOS MUERTOS MUCHACHOS!!!