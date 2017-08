NIE UND NIMMER - Helden Tour 2017

HELDEN TOUR 2017

www.stagelink.com/nie-und-nimmer

Schnapp Dir jetzt die Frühbuchertickets für dich und deine Helden:Bis zum 31.08.17 kosten die Tickets 17,90 €, danach 19,90 € und an der Abendkasse 23,00 €.Hinter

Nie und Nimmer

stecken Sänger Hayat und Rapper Mo und der lebendige Beweis, dass sich alle Zweifler für ihren Satz „Das wird doch nie und nimmer was“ in Grund und Boden schämen sollten.Kennengelernt hat sich die wortgeballte und zwei Mann starke Hauptstadtpower 2005 in einem Berliner Musik-Studio und seitdem in verschiedenen Kombinationen zusammengearbeitet. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Bereits ein Jahr später ging es für das Duo als Vorband des US-amerikanischen R’n’B-Sängers Ne-Yo auf Deutschland-Tournee. Beide bastelten danach einige Jahre an verschiedenen Solo-Projekten, um schließlich 2014 wieder zueinander zu finden. Gemeinsam gründeten sie die Band „Nie und Nimmer“.Was Nie und Nimmer auszeichnet ist Lyrik und Wortspiel, Rap und Hip Hop, Rock und Pop. Gepaart mit starkem Gesang ist dieses Sixpack die erfolgreiche Berliner Melange. Das Debütalbum "Zeitpunkt X" erschien am 11.03.2016 über Motor Entertainment.