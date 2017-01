NEWGROOVES | Jazz, Funk, Soul und tanzbare Grooves am Samstag, 25.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



newgrooves ... jazz - funk - soul - groove

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeSechs erfahrene Musiker, verstärkt durch eine mitreißende Stimme treten an, um in der Tradition von Herbie Hancock, George Duke und Incognito bekannte Titel in zeitgemäßem Stil zu interpretieren, aber auch eigene Stücke stilsicher zu entwickeln. Neben tanzbaren Grooves, getragen von der eingespielten Rhythmusgruppe und virtuosen Percussions, sind vor allem phantasievolle Improvisationen und fließende Melodien ihr Markenzeichen. Das Repertoire deckt stilistisch ein breites Spektrum ab und überzeugt bei fetzigen Stücken ebenso wie bei gefühlvollen Balladen. Spirit und Soul sorgen für eine besondere Atmosphäre und eine intensive Interaktion zwischen Band und Publikum.wurde beim 2015er summerjazz mit dem Adoro-Sonderpreis ausgezeichnet.Susanne Paulsen-Lange (vocals)Manfred Meine (saxophones)Christian Strunge (guitars)Thomas Brandes (keyboards)Olaf Cordes (bass)Ralf Engel (congas, percussion)Jens Ahlert (drums)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98