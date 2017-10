NeujahrsRock V mit We Want More, Surfits und Second on the Left

Tickets @ all stores

Einlass 20:00

Beginn 21:00

Eintritt: Vvk Location 8€, Vvk Online ab 9,40€ , Ak 10€

Zum 5. Mal findet das Neujahrsrockkonzert von We Want More in Marias Ballroom statt - Die 5/V muss gefeiert werden - aus diesem Grund haben wir neben unseren Freunden von Second on the Left für diesen besonderen Event die Surfits als 3. Band gewinnen können !!!Es erwartet euch also ein ganz besonderer Abend mit.We Want MoreRock/Pop/PunkDer Musikstil von We Want More reicht von 80er Punkelementen und rockige Balladen bis hin zu klassischen Rocknummern -im Großen und Ganzen eben Rock !!! Frisch - modern - Tanzbar.SurfitsSkapunkdeluxeDie sechs Männer und eine Frau kennen ihre Wurzeln und haben die noch ordentlich aufgemotzt.Jamaikanischer Ska, hawaiianischer Surf, Power Punk aus Kalifornien – wer in Norddeutschland hinterm Deich groß wird, sucht sich seine Sonne selbst.Second on the leftRock Musik / PunkrockSECOND ON THE LEFT steht für straighten, Punk angehauchten Rock. Die Musik der vier Hamburger drückt ordentlich auf’s Gaspedal, ohne dabei das Tanzbein abzuhängen.