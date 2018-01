Reisebericht in Emma – der Laden

Fasziniert von ihrer Reise nach Neapel nimmt uns die Berliner Malerin Heide Krasting mit auf einen Spaziergang mit vielfältigen Impressionen im Spannungsfeld zwischen Schönheit und Verfall.

Der Bildervortrag beginnt am Sonntag, den 28.01. um 15.30 Uhr in Emma – der Laden, Ernst – Bergeest – Weg 61. Café, Antiquariat und Secondhand – Boutique sind von 15 – 17 Uhr geöffnet.