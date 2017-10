Naomi Wachira: "Song of Lament" | Afro-Folk und Soul aus Seattle am Samstag, 28.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendewuchs mit Musik auf. Die in Kenia geborene Tochter eines Pfarrers war schon als Fünfjährige mit der Familienband unterwegs. Heute lebt sie in Seattle und hat ihren ganz eigenen Stil gefunden, in dem sie afrikanische Rhythmen mit der Musik mischt, die sie in den USA für sich entdeckte: Folk und Soul. Inhaltlich und musikalisch inspiriert von Miriam Makeba und Tracy Chapman, wegen ihres sozialen Engagements, ihrer Integrität und der Hoffnung, die sie vermitteln, hatsich zum Ziel gesetzt, trotz kritischer Worte über ihr Heimatland oder ihr eigenes Leben in der Diaspora eine positive Botschaft zu verbreiten. Das tut sie mit Intensität, Charisma und einer großartigen Stimme.Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98