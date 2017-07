MUSKETEER - Akustik Folk aus Australien

Musketeer ist ein wandernder Folk-Sänger und Geschichtenerzähler aus Newcastle, Australien. Er hat in seinen jungen Jahren schon so einige Städte in Europa, Australien und Neuseeland musikalisch bereist, ob in Bars, Clubs, Wohnzimmern oder auf der Straße.



Dabei hat er allerlei facettenreiche Eindrücke gesammelt von den Menschen, den Landschaften und ihrer Geschichte und die unterschiedlichen Fäden zu farbenfrohen und feinfühligen Songs verwoben.