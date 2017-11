Musikkabarett zum Weinen und Lachen mit Günther Stolarz | "Stolarzoper - ein Bariton am Klavier", Samstag, 25.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Musikkabarett im Kulturcafé Komm du



Günther Stolarz

"Stolarzoper - Ein Bariton am Klavier"

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Musikkabarett zum Weinen und LachenBuxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendesingt seine kabarettistische Oper am Klavier, ganz alleine oder mit Publikumschor. Er bringt ein nuanciertes Klavierspiel in Einklang mit einer facettenreichen Opernstimme. Mitten aus dem Leben gegriffene Arien werden im klassischen Konzertcharakter dargeboten. Dabei verschmelzen Banalitäten des Alltags mit existenziellen Belangen zu einer ansteckend majestätischen Einheit zynischer Festlichkeit. Sympathisanten des Kabaretts treffen auf Freunde klassischer Musikdramen. Der heroische bis clowneske Auftritt sorgt für Überraschungen und zeigt, was in Arien und Klavierintermezzos möglich ist. Gesellschaftspolitische Angelegenheiten werden ebenso fokussiert wie spontan aufgeworfene Themen. Authentisch und stimmgewaltig, aktuell und thematisch brisant.Günther Stolarz (Kabarettist, Sänger und Pianist)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98