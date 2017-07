Musikalisches Sommerfeeling in Emma - der Laden

Jazz mit den Cherry Blossom

Einen jazzigen Höhepunkt vor der Sommerpause versprechen die Cherry Blossom vor der Sommerpause in Emma – der Laden, Ernst – Bergeest – Weg 61. Immer wieder begeistern sie ihr Marmstorfer Publikum mit swingenden Klassikern wie „Fly me to the moon“ oder „Cheek to cheek“ und geben auch mal augenzwinkernde Lebenshilfe mit „Geld ist nicht wichtig“ und anderen wegweisenden Tipps.

Ab 15 Uhr am Sonntag, den 30. Juli vibriert die Luft im Marmstorfer Gemeindesaal. Zwischen 15 und 17 Uhr haben außerdem Café, Antiquariat und Secondhandboutique geöffnet.

Emma macht Pause von Donnerstag, dem 3.August bis Sonntag, dem 20. August und öffnet wieder am Donnerstag, dem 24. August.