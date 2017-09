Musik-Kabarett mit Sascha Gutzeit: "Kommissar Engelmann ermittelt...!" | Die nostalgische Krimi-Kabarett-Leseshow am Freitag, 20.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Musik-Kabarett im Kulturcafé Komm du



Sascha Gutzeit: "Kommissar Engelmann ermittelt...!"

Die nostalgische Krimi-Kabarett-Leseshow mit Musik

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeLassen Sie sich in eine Zeit entführen, als die Telefone Wählscheiben hatten, Prilblumen in den Küchen blühten und es genau drei Fernsehprogramme gab. Sogenannte "Straßenfeger" hielten die Zuschauer in Atem, "Percy Stuart" flimmerte über die Mattscheibe, und Dauerbrenner wie "Tatort" und "Polizeiruf 110" gingen erstmals auf Sendung. Erleben Siein seiner Paraderolle alsund freuen Sie sich auf Unterhaltung der Extraklasse! Die schrägen Fälle sind eine liebevolle Hommage an die Krimis der 1960er und -70er Jahre, die der Autor, Musiker und Schauspieler in einer Mischung aus inszenierter Lesung, Live-Hörspiel und Musik-Kabarett auf die Bühne bringt. Seine augenzwinkernden Kriminalgeschichten, mit Gags und Wortwitz gespickt, lassen garantiert kein Klischee aus. Eine unvergleichliche Leseperformance mit Killern, Kognak und Klamauk.Sascha Gutzeit (Autor, Musiker und Schauspieler)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98